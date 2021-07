Olimpiadi | scherma | Luigi Samele | di Foggia | in finale Medaglie azzurre di Puglia Anche la seconda possibilità di oro per l' Italia è grazie ad un atleta pugliese

Advertising

Federscherma : #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il co… - sportface2016 : +++LUIGI SAMELE IN FINALE (ore 14:15) NELLA SCIABOLA #Scherma: ALTRA MEDAGLIA ITALIANA AI GIOCHI+++ #Tokyo2020 #Olimpiadi - repubblica : Tokyo 2020, scherma: Fiamingo elimina la campionessa del mondo e amica - numenor_x : RT @Federscherma: #Tokyo2020 Olimpiadi - Sciabola Maschile. È FINALEEEEEEEEEEEEE È MEDAGLIAAAAAAAAA Luigi Samele supera 15-12 il coreano… - scudericciardo : guardare le olimpiadi mi fa sempre venire una nostalgia pazzesca della scherma, è da tre anni che ho smesso ormai e mi manca da morire -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi scherma

Sport Fanpage

SI tratta dell'ultimo italiano in gara di questa prima giornata dialle. Nuoto al via: Razzetti a sorpresa nei 400 misti, è in finale Inizia Tokyo 2020 anche per chi gareggia in ...Luca Curatoli ha scritto un post su Instagram dopo l'eliminazione dal torneo di sciabola maschile alledi Tokyo 2020 . L'azzurro è uscito di scena ai 32esimi di finale per mano del rumeno Teodosiu, vittorioso con lo score di 15 - 13. ' Purtroppo oggi nulla è andato come avrei voluto , sono ...Olimpiadi: Vito Dell’Aquila, di Mesagne, in finale nel taekwondo Il 21enne in gara per l'oro: la prima medaglia dell'Italia a Tokyo è pugliese Olimpiadi, scherma: Luigi Samele, di Foggia, in finale. M ...Il napoletano Luca Curatoli è stato eliminato ai 32esimi di finale del torneo olimpico di sciabola maschile a Tokyo 2020 all'esordio dal romeno Iulian Teodosiu con ...