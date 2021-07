Olimpiadi: Rae Lin D’Alie, ‘emozionate per esordio ai Giochi’ (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “E’ stata l’emozione più forte mai provata nella mia vita, non ci era mai capitato di giocare un’Olimpiade. Ora speriamo di ricaricarci per la prossima partita e scendere in campo con una mente un po’ più sveglia e brillante e cercare di continuare a fare del nostro meglio”. Queste le parole della cestista azzurra Rae Lin D’Alie dopo il faticoso successo sulla Mongolia nel torneo olimpico di basket 3×3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – “E’ stata l’emozione più forte mai provata nella mia vita, non ci era mai capitato di giocare un’Olimpiade. Ora speriamo di ricaricarci per la prossima partita e scendere in campo con una mente un po’ più sveglia e brillante e cercare di continuare a fare del nostro meglio”. Queste le parole della cestista azzurra Rae Lindopo il faticoso successo sulla Mongolia nel torneo olimpico di basket 3×3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Rae Lin D'Alie, 'emozionate per esordio ai Giochi'... - MartinaMaa : Rae Rae facci sognare. #Olimpiadi @Italbasket - springsteen1949 : [News]Chi è Jessica Rae Springsteen, la figlia del 'Boss' Bruce alle Olimpiadi di Tokyo nel salto equestre - Il Rif… - Barbara68545184 : RT @ilriformista: La figlia del 'Boss', 29 anni, comanda uno stallone belga di 12 anni. Dopo non esser riuscita a partecipare ai Giochi di… - ilriformista : La figlia del 'Boss', 29 anni, comanda uno stallone belga di 12 anni. Dopo non esser riuscita a partecipare ai Gioc… -