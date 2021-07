Milan | l' ad Gazidis sta meglio | Non vedo l’ora di vedere i tifosi a San Siro

Advertising

_OlivierGiroud_ : Ciao tifosi milanisti sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante av… - PietroMazzara : La malattia di #Gazidis non genererà un vuoto di potere dentro il #Milan né vi saranno rallentamenti sulle varie si… - PietroMazzara : La #CurvaSud a Casa #Milan con lo striscione a sostegno di Ivan #Gazidis [@AntoVitiello] - RepMilan : Milan, Gazidis: 'Sto bene e lavoro, tornerò presto a San Siro' - tcm24com : Milan, Gazidis: 'Sto meglio, l'affetto dei tifosi mi trasmette grande forza' #gazidis #milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis

"SENZA PAROLE" ?, intervistato ai microfoni diTv, prosegue poi ringraziando tutti per il grande supporto ricevuto in questi ultimi giorni: "Sono rimasto senza parole, È incredibile. ..."Sarà una stagione importante per noi" Infine sulla prossima stagione delaggiunge: "Non vedo l'ora di vedere i tifosi a San Siro, dobbiamo tornare al calcio sul campo, con un San Siro ...Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, rassicura tutti sulle sue condizioni dopo aver scoperto di avere un cancro alla gola. "Sto benissimo, sto anche lavorando - dice a MilanTv -. Sto facen ...Le parole dell'amministratore delegato rossonero a Milan Tv: "Sto benissimo e sto anche lavorando. Sarà una stagione importante per noi" ...