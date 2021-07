Migranti, la guardia costiera tunisina salva 17 persone in mare (Di sabato 24 luglio 2021) La guardia costiera tunisina ha salvato 17 persone di età compresa tra i 15 e i 35 anni nei pressi della piattaforma petrolifera Ashtart, al largo delle isole Kerkennah. I Migranti , tutti tunisini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) Lahato 17di età compresa tra i 15 e i 35 anni nei pressi della piattaforma petrolifera Ashtart, al largo delle isole Kerkennah. I, tutti tunisini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti guardia Migranti, la guardia costiera tunisina salva 17 persone in mare La guardia costiera tunisina ha salvato 17 persone di età compresa tra i 15 e i 35 anni nei pressi della piattaforma petrolifera Ashtart, al largo delle isole Kerkennah. I migranti , tutti tunisini, ...

Dodici nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, giunti 178 migranti ...motovedetta della guardia di finanza a circa un miglio e mezzo dall'isola. La stessa unità ha intercettato poco dopo altre 6 imbarcazioni con a bordo rispettivamente 17, 15, 16, 15, 14 e 14 migranti. ...

Sbarchi senza sosta a Lampedusa. 170 migranti diretti a Pozzallo ma la destinazione finale è Caltanissetta Sbarchi senza fine. Non si arresta il flusso di arrivi a Lampedusa, dove ieri per tutta la giornata sono proseguiti gli approdi: 27 in tutto con 737 i migranti giunti sulla più grande delle Pelagie. T ...

