Maltempo in arrivo, soprattutto da domenica (Di sabato 24 luglio 2021) Il weekend non si annuncia bellissimo: le previsioni meteo dell’Arpa Lombardia. ANALISI GENERALE Sabato sulla Lombardia promontorio in cedimento sul margine occidentale per l’avvicinamento di una depressione dalla Francia, in successivo spostamento sull’Europa Centrale: inizialmente ancora tempo caldo con nuvolosità variabile, instabilità temporalesca in forte aumento in particolare su Nordovest ed Alpi dal pomeriggio. domenica flusso da sudovest con passaggi temporaleschi, dapprima sul Nordovest, ma tendenti ad estendersi verso est. Tra lunedì e mercoledì persistenza di correnti sudoccidentali perturbate, con precipitazioni temporalesche diffuse sui settori alpini e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 luglio 2021) Il weekend non si annuncia bellissimo: le previsioni meteo dell’Arpa Lombardia. ANALISI GENERALE Sabato sulla Lombardia promontorio in cedimento sul margine occidentale per l’avvicinamento di una depressione dalla Francia, in successivo spostamento sull’Europa Centrale: inizialmente ancora tempo caldo con nuvolosità variabile, instabilità temporalesca in forte aumento in particolare su Nordovest ed Alpi dal pomeriggio.flusso da sudovest con passaggi temporaleschi, dapprima sul Nordovest, ma tendenti ad estendersi verso est. Tra lunedì e mercoledì persistenza di correnti sudoccidentali perturbate, con precipitazioni temporalesche diffuse sui settori alpini e ...

