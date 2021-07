Love is in the air, spoiler turchi: un nuovo amore all'orizzonte? (Di sabato 24 luglio 2021) Oltre alla travolgente passione tra Eda e Serkan, Love is in the air sta tenendo il pubblico di Canale 5 incollato allo schermo anche grazie all'amicizia che sta nascendo inaspettatamente tra Ferit e Ceren. Gli spoiler turchi rivelano che presto i due avranno modo di rivedersi e non sarà semplice nascondere l'attrazione che provano l'uno per l'altra. Il giovane, in particolare, è reduce dalla profonda delusione legata al suo mancato matrimonio con Selin con cui ha deciso di non sposarsi più lasciandola davanti a tutti gli invitati poco prima che venissero dichiarati marito e moglie. Ferit ha deciso di lasciare la donna dopo aver ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 24 luglio 2021) Oltre alla travolgente passione tra Eda e Serkan,is in the air sta tenendo il pubblico di Canale 5 incollato allo schermo anche grazie all'amicizia che sta nascendo inaspettatamente tra Ferit e Ceren. Glirivelano che presto i due avranno modo di rivedersi e non sarà semplice nascondere l'attrazione che provano l'uno per l'altra. Il giovane, in particolare, è reduce dalla profonda delusione legata al suo mancato matrimonio con Selin con cui ha deciso di non sposarsi più lasciandola davanti a tutti gli invitati poco prima che venissero dichiarati marito e moglie. Ferit ha deciso di lasciare la donna dopo aver ...

