La guerra in Afghanistan era persa in partenza

Advertising

emergency_ong : #Afghanistan “Ho aspettato 10 minuti poi sono uscito a dar da mangiare agli animali. All’improvviso, un razzo è esp… - AseroGiovanna : RT @emergency_ong: #Afghanistan “Ho aspettato 10 minuti poi sono uscito a dar da mangiare agli animali. All’improvviso, un razzo è esploso… - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #FreeAssange #Amnesty: tutte le accuse contro #Assange devono essere annullate! Negli #USA… - laratiberi : RT @emergency_ong: #Afghanistan “Ho aspettato 10 minuti poi sono uscito a dar da mangiare agli animali. All’improvviso, un razzo è esploso… - TonyRockyhorro2 : RT @francofontana43: Afghanistan: 20 inutili anni di guerra con zero autocritica. Su @ilmanifesto il racconto di Enrico Calamai, diplomatic… -

Ultime Notizie dalla rete : guerra Afghanistan

La cosa strana, in questa cupa fase finale della, è che tutto era prevedibile fin dall'... lasciando l'in condizioni peggiori di quelle in cui era prima. E bisogna capire perché è ...... cosa succede se l'Australia perde la prossima? Le armi cibernetiche e spaziali sono una ... 'Gli Stati Uniti hanno ritirato le truppe dall'dopo vent'anni. La coalizione non è stata in ...L’intervento statunitense appare oggi, più di tutto, un enorme disastro culturale, un fallimento nel riconoscere una realtà complessa. Un fallimento che ha prodotto tutti gli altri fallimenti. Leggi ...Giustiziato un interprete dell’esercito Usa. Dopo il ritiro delle truppe internazionali, torna il terrore in Afghanistan ...