Inter, non da escludere la partenza di Radu: interesse da Spagna e Portogallo (Di sabato 24 luglio 2021) Incertezza sul futuro di Ionut Radu all’Inter Nonostante abbia disputato un’ottima prova nell’amichevole contro il Lugano, il futuro all’Inter per Ionut Radu è ancora tutto da decidere e non è da escludere una sua cessione, sia pur a titolo temporaneo, in questa finestra di calciomercato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Le riflessioni nerazzurre in uscita riguardano anche Ionut Radu, secondo portiere dietro all’eterno Handanovic assai gradito a Inzaghi. Eppure, il romeno potrebbe essere mandato a giocare per farsi le ossa: svanita la pista della Real ... Leggi su intermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Incertezza sul futuro di Ionutall’Nonostante abbia disputato un’ottima prova nell’amichevole contro il Lugano, il futuro all’per Ionutè ancora tutto da decidere e non è dauna sua cessione, sia pur a titolo temporaneo, in questa finestra di calciomercato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Le riflessioni nerazzurre in uscita riguardano anche Ionut, secondo portiere dietro all’eterno Handanovic assai gradito a Inzaghi. Eppure, il romeno potrebbe essere mandato a giocare per farsi le ossa: svanita la pista della Real ...

Advertising

ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO #Vidal ha un ingaggio di 6,5 milioni netti, 10 lordi e non 13 grazie al Decreto Crescita. Or… - FBiasin : I giocatori che valgono di più in #SerieA, secondo #Transfermarkt (grafica #Globesoccer). L’#Inter ha certamente t… - DiMarzio : Non solo la Roma, su Alex Telles c'è anche l'#Inter - dell_inter : @ZZiliani Perché con i giocatori che arrivano dal Cagliari non si può vincere in Europa, ci serve VIDAL- disse il s… - gxallavichx : RT @it_inter: #Dreyfus (fondatore @socios): 'Saranno 20 milioni i Fan Token dell'Inter che potranno essere acquistati/scambiati. Contiamo c… -