Il Napoli trema: "Si teme interessamento del crociato" (Di sabato 24 luglio 2021) La SSC Napoli ha comunicato che si teme l'interessamento del crociato per Demme: "Trauma di secondo-terzo grado" Secondo quanto appreso da fonti SSC Napoli anche menzionate dal collega Carlo Alvino, si teme di interessamento del legamento crociato per Diego Demme. La risonanza magnetica di domani verrà ovviamente notizie più certe ma il Napoli resta con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

