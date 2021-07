Green pass, proteste a Roma, Milano e Torino (Di sabato 24 luglio 2021) contro l’obbligatorietà del documento verde dopo l’approvazione del nuovo decreto da parte del governo. “Libertà, libertà, libertà” intonano dalla manifestazione indetta a piazza del popolo a Roma. C’è chi grida “no Green pass”, chi “viva l’Italia libera”. Sono alcune centinaia le persone che stanno protestando pacificamente. Un ragazzo sventola la bandiera italiana e uno, con un microfono, invita a non applicare le misure del governo. “Assassini, assassini, assassini”, questo il grido rivolto alle istituzioni dalla manifestazione. Alcune persone indossano magliette in cui sono rappresentati Draghi e Speranza dietro le sbarre. “Non mi ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) contro l’obbligatorietà del documento verde dopo l’approvazione del nuovo decreto da parte del governo. “Libertà, libertà, libertà” intonano dalla manifestazione indetta a piazza del popolo a. C’è chi grida “no”, chi “viva l’Italia libera”. Sono alcune centinaia le persone che stanno protestando pacificamente. Un ragazzo sventola la bandiera italiana e uno, con un microfono, invita a non applicare le misure del governo. “Assassini, assassini, assassini”, questo il grido rivolto alle istituzioni dalla manifestazione. Alcune persone indossano magliette in cui sono rappresentati Draghi e Speranza dietro le sbarre. “Non mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass I no green pass in piazza della Signoria a Firenze alla manifestazione non autorizzata Firenze, 24 luglio 2021 - Diverse centinaia di persone hanno dato vita a una manifestazione , annunciata ma non autorizzata, contro il green pass. Il ritrovo era in piazza della Signoria a Firenze alle 17.30. Slogan contro il Governo e il green pass si sono levati dalla piazza . La questura non aveva autorizzato l'incontro. La ...

Green pass, quelli che lo contestano: le manifestazioni a Firenze e Livorno Firenze, 24 luglio 2021 - Contestazione al green pass : quella fetta di popolazione che non vuole il passaporto verde contesta e manifesta. Un sabato 24 luglio afoso che vede in Italia diverse manifestazioni. Una, autorizzata, ai giardini ...

