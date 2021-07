Green Pass, ecco cosa deve fare chi non riesce a ottenerlo. Novità in arrivo (Di sabato 24 luglio 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dal 6 agosto rende obbligatorio il Green Pass per mangiare al chiuso nei ristoranti e nei bar , andare al cinema, a teatro, svolgere attività sportiva al chiuso e ... Leggi su repubblica (Di sabato 24 luglio 2021) E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dal 6 agosto rende obbligatorio ilper mangiare al chiuso nei ristoranti e nei bar , andare al cinema, a teatro, svolgere attività sportiva al chiuso e ...

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass, ecco cosa deve fare chi non riesce a ottenerlo. Novità in arrivo E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che dal 6 agosto rende obbligatorio il Green Pass per mangiare al chiuso nei ristoranti e nei bar , andare al cinema, a teatro, svolgere attività sportiva al chiuso e prendere parte a eventi con pubblico numeroso. Un lasciapassare che ha ...

