Dl Covid, le discoteche restano chiuse. Ricorsi e proteste dei gestori: cosa sappiamo (Di sabato 24 luglio 2021) Il nuovo decreto legge Covid estende l'utilizzo del green pass per l'accesso a bar e ristoranti al chiuso e a manifestazioni sportive e culturali, ma le sale da ballo non potranno riaprire. Il governo istituisce un fondo e, attraverso il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, promette una riflessione sull'unico settore ancora fermo. Ma i proprietari dei locali non ci stanno: proteste e Ricorsi contro la decisione. Ecco cosa sappiamo finora

IlContiAndrea : Entro mercoledì cabina di regia per #GreenPass (vaccinati, chi è guarito dal Covid, o tampone negativo nelle ultime… - Claudio07771990 : No Volevo dire Che il problema delle discoteche e' che non se balla soltanto Se sballa e se tromba e Er Covid se diverte n' casino?? - Marisab79879802 : RT @Angela300564201: @cristin36236566 @Marisab79879802 Come ricattarli con le discoteche, e poi non aprirle! Ricattarli x andare in isole c… - Angela300564201 : @cristin36236566 @Marisab79879802 Come ricattarli con le discoteche, e poi non aprirle! Ricattarli x andare in isol… - AdriJuve64 : Riempite le strade di musica a tutto volume e ballate, mica possono arrestarvi tutti!!!!!!! #discoteche #dpcm Dl Co… -