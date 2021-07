Crisanti | giovani dovrebbero vaccinarsi per tutti noi

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Green pass "non si sa dal punto di vista epidemiologico che impatto avrà ma trovo mortificante usarlo per convincere i ragazzi a, così da poter viaggiare o andare in discoteca. Il ...

Agenzia ANSA

Lo dice Andrea, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova, ospite al Giffoni Film Festival che, approfittando dell'occasione, lancia un appello aia ...Quandovede gli assembramenti o la movida non dà la colpa ai: "ma penso a un sistema che permette, consente e poi condanna. In questi due anni penso che i ragazzi siano stato privati ...Stampa Previsioni per il prossimo futuro non se ne sente di fare, ma Andrea Crisanti, professore di microbiologia presso l’Università degli Studi di Padova, prestigioso curriculum accademico e volto n ...«No vax? Chi non si vaccina ha soltanto paura. Mortificante usare il green pass per convincere i giovani. Ma il vaccino non risolverà il problema, in Africa mancano soldi, anagrafi e l’acqua per la ca ...