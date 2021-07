Covid, Musumeci revoca le “zone rosse” in Sicilia (Di sabato 24 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Con una nuova ordinanza, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena disposto la conclusione delle “zone rosse” in Sicilia. Erano state istituite nei Comuni di Caltabellotta, Cammarata, Favara, Gela, Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemini. La revoca è stata adottata alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge recante nuove il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 24 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Con una nuova ordinanza, il presidente della Regionena, Nello, ha appena disposto la conclusione delle “” in. Erano state istituite nei Comuni di Caltabellotta, Cammarata, Favara, Gela, Mazzarino, Riesi e San Giovanni Gemini. Laè stata adottata alla luce dell’entrata in vigore del decreto legge recante nuove il Mattino di- Notizie dalla

Advertising

messina_oggi : Covid, Musumeci revoca le “zone rosse” in SiciliaPALERMO (ITALPRESS) – Con una nuova ordinanza, il presidente della… - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Con una nuova ordinanza, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha appena dis… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Ultim'ora, Covid. Musumeci revoca le 7 zone rosse in Sicilia. - SiciliaTV : Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha firmato un'ordinanza di revoca di tutte... #covid… - Marella03273759 : RT @scandura: Covid, per la Sicilia un'altra maglia nera: oltre il 40% del personale scolastico non si è vaccinato. __________ #Sicilia #… -