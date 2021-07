Covid: in Puglia 138 nuovi casi e nessun decesso (Di sabato 24 luglio 2021) Bari - Oggi in Puglia, su 13.143 test per l'infezione da Covid - 19 analizzati, sono stati individuati 138 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 24 luglio 2021) Bari - Oggi in, su 13.143 test per l'infezione da- 19 analizzati, sono stati individuati 138positivi: 37 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, ...

