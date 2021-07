Che cos’è davvero Pegasus, lo spyware di cui parlano tutti (Di sabato 24 luglio 2021) di Nicola Grandis, ceo di Asc27 Pegasus, il nome che ha messo in ginocchio la politica e il giornalismo mondiali carpendo le informazioni private dei suoi protagonisti, non è uno spyware e non è nemmeno un malware. Pegasus, della società Nso è uno splendido pezzo di ingegneria del software costruito con un unico obiettivo: penetrare la frontiera di un dispositivo elettronico e raccogliere ogni possibile informazione lavorando behind the enemy lines. Pegasus è una piattaforma, costituita da vari componenti. Senza scendere troppo nel tecnico, i principali sono tre. Il primo è il vettore di attacco, poi c’è la parte di ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021) di Nicola Grandis, ceo di Asc27, il nome che ha messo in ginocchio la politica e il giornalismo mondiali carpendo le informazioni private dei suoi protagonisti, non è unoe non è nemmeno un malware., della società Nso è uno splendido pezzo di ingegneria del software costruito con un unico obiettivo: penetrare la frontiera di un dispositivo elettronico e raccogliere ogni possibile informazione lavorando behind the enemy lines.è una piattaforma, costituita da vari componenti. Senza scendere troppo nel tecnico, i principali sono tre. Il primo è il vettore di attacco, poi c’è la parte di ...

