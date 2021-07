Calciomercato Sampdoria, sondaggio della Fiorentina per Candreva (Di sabato 24 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, Candreva nel mirino del club viola. L’esterno dopo una sola stagione può lasciare Genova Dopo una sola stagione sotto la Lanterna Antonio Candreva potrebbe già lasciare la Sampdoria. L’esterno blucerchiato, infatti, sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riporta Tmw, infatti, con la possibile partenza di José Maria Callejon in direzione Lazio, il club viola avrebbe individuato nel classe ’87 il sostituto ideale dello spagnolo. TUTTE LE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 luglio 2021)nel mirino del club viola. L’esterno dopo una sola stagione può lasciare Genova Dopo una sola stagione sotto la Lanterna Antoniopotrebbe già lasciare la. L’esterno blucerchiato, infatti, sarebbe entrato nel mirino. Secondo quanto riporta Tmw, infatti, con la possibile partenza di José Maria Callejon in direzione Lazio, il club viola avrebbe individuato nel classe ’87 il sostituto ideale dello spagnolo. TUTTE LE NOTIZIE SUI BLUCERCHIATI SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

