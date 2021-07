Voghera, atteso per oggi l’interrogatorio di Massimo Adriatici (Di venerdì 23 luglio 2021) Voghera, è atteso per oggi l’interrogatorio di Massimo Adriatici, l’ex assessore alla sicurezza della città. Confermati gli arresti domiciliari E’ atteso per oggi, venerdì 23 luglio, l’interrogatorio davanti al gip dell’ex assessore alla sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, autore dell’uccisione dell’uomo di origini marocchine Youns El Boussettaoui avvenuto martedì scorso. La procura di Pavia, secondo quanto riportato dal quotidiano online Open, ha chiesto la conferma degli arresti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 luglio 2021), èperdi, l’ex assessore alla sicurezza della città. Confermati gli arresti domiciliari E’per, venerdì 23 luglio,davanti al gip dell’ex assessore alla sicurezza di, autore dell’uccisione dell’uomo di origini marocchine Youns El Boussettaoui avvenuto martedì scorso. La procura di Pavia, secondo quanto riportato dal quotidiano online Open, ha chiesto la conferma degli arresti ...

