Una folla commossa all'addio a Federica investita da un bus: 'Insieme da 25 anni, sempre con il sorriso' (Di venerdì 23 luglio 2021) CORRIDONIA - Tre comunità si sono strette intorno al dolore della famiglia di Federica Ciuffetti. Al funerale della quarantaseienne deceduta dopo essere stata investita da un autobus martedì mattina c'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 23 luglio 2021) CORRIDONIA - Tre comunità si sono strette intorno al dolore della famiglia diCiuffetti. Al funerale della quarantaseienne deceduta dopo essere statada un autobus martedì mattina c'...

Advertising

antonio_bux : RT @jacopo_iacoboni: Ieri ad arringare dal palco la folla no vax o free vax di piazza Castello a Torino c’era Ugo Mattei, fondatore di una… - annarigel : RT @OrtigiaP: In migliaia a dire no al Green Pass”, folla in piazza Castello a Torino «Libertà, libertà». È la parola d'ordine al «No paura… - MIBrutus : RT @jacopo_iacoboni: Ieri ad arringare dal palco la folla no vax o free vax di piazza Castello a Torino c’era Ugo Mattei, fondatore di una… - PennyDreadfull_ : RT @jacopo_iacoboni: Ieri ad arringare dal palco la folla no vax o free vax di piazza Castello a Torino c’era Ugo Mattei, fondatore di una… - gmultatuli : RT @jacopo_iacoboni: Ieri ad arringare dal palco la folla no vax o free vax di piazza Castello a Torino c’era Ugo Mattei, fondatore di una… -