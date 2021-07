Tragedia per Billy Costacurta: la madre perde la vita in un drammatico incidente (Di venerdì 23 luglio 2021) Tragedia per l’ex calciatore di serie A, Billy Costacurta, la madre ha perso la vita in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo. Un brutto avvenimento ha colpito l’ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 luglio 2021)per l’ex calciatore di serie A,, laha perso lain un bruttostradale, ecco cosa è successo. Un brutto avvenimento ha colpito l’ex… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ladyonorato : Questi ragazzi che ci hanno lasciato e che continuano a lasciarci, sono un effetto collaterale accettabile per “il… - elio_vito : Buongiorno. Volevo dire una cosa a #Salvini, che continua a richiamare la nota della Santa Sede sul #ddlZan. Con tu… - Avvenire_Nei : Migranti. Disperati e invisibili, la tragedia continua sulla rotta per le Canarie - gighea : RT @SalaLettura: La Metamorfosi racconta la storia di un uomo solo che, finisce per rifiutare il cibo e deprimersi e si conclude con la sua… - LallaM40589392 : RT @Lisa90135765: Clandestina a Casa mia... nel mio Paese... nonostante pensiate di essere protetti dalle vostre puntirine questa è una tra… -