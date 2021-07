Tokyo: sì Cio a fascia arcobaleno, Germania 'l'amore vince' + (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'amore vince sempre". Arriva il sì del Cio alla fascia arcobaleno, e la capitana della nazionale tedesca di hockey su prato festeggia con un posto social. Come il capitano della nazionale di calcio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 23 luglio 2021) "L'sempre". Arriva il sì del Cio alla, e la capitana della nazionale tedesca di hockey su prato festeggia con un posto social. Come il capitano della nazionale di calcio ...

Advertising

Corriere : Olimpiadi, le calciatrici si inginocchiano. Il Cio: «Non violano nessuna regola» - Coninews : Le Olimpiadi tornano in Australia! ???? La 138ª sessione del CIO, in corso a Tokyo, ha deciso che sarà Brisbane ad o… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - Italia_Notizie : Nike come Neuer: ottiene dal Cio il via libera alla fascia arcobaleno - Ketti61867301 : RT @MediasetTgcom24: Olimpiadi di Tokio, il Cio dà ok alla fascia da capitano arcobaleno #tokyo -