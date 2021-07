Tokyo 2020, “Io non affronto un israeliano”: Fethi Nourine si ritira dalle Olimpiadi (Di venerdì 23 luglio 2021) Si ritira dalle Olimpiadi davanti alla possibilità di affrontare un avversario israeliano. Il judoka Fethi Nourine, algerino, ha rinunciato a competere per le gare maschili -73kg di Tokyo 2020 quando ha appreso dal tabellone che avrebbe potuto incontrare il rivale Tohar Butbul della delegazione israeliana. “Non siamo stati fortunati con il sorteggio, abbiamo trovato un avversario israeliano e per questo ci siamo dovuti ritirare” ha spiegato Amar Ben Yaklif, allenatore del campione africano di judo, dicendo che sia lui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Sidavanti alla possibilità di affrontare un avversario. Il judoka, algerino, ha rinunciato a competere per le gare maschili -73kg diquando ha appreso dal tabellone che avrebbe potuto incontrare il rivale Tohar Butbul della delegazione israeliana. “Non siamo stati fortunati con il sorteggio, abbiamo trovato un avversarioe per questo ci siamo dovutire” ha spiegato Amar Ben Yaklif, allenatore del campione africano di judo, dicendo che sia lui ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - repubblica : Tokyo, si ritira l'algerino Nourine per non combattere contro l'israeliano Butbul - repubblica : Tokyo 2020, boom di contagi: a poche ore dalla cerimonia di apertura superata quota 100 contagi - Deborah_SW4P : RT @sportface2016: #Olympics #Tokyo2020, il VIDEO della sfilata dell'#Italia alla Cerimonia di Apertura - azayakanablue : RT @valemarchei14: TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport #HomeoftheOlympics… -