Tokyo 2020, ciclismo: prova in linea uomini oggi in tv, orari e streaming (Di sabato 24 luglio 2021) Sabato 24 luglio è il giorno della prova in linea maschile di ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Una corsa attesissima, che prenderà il via alle 4:00 del mattino italiano (le 11 locali), per chiudersi intorno alle 11 dopo sette ore circa di corsa che si preannuncia durissima. L’Italia vuole sognare con il quintetto composto da Nibali, Moscon, Caruso, Bettiol e Ciccone, ma i favoriti d’obbligo sono Pogacar e Van Aert. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE PERCORSO E ALTIMETRIA FAVORITI ciclismo A Tokyo 2020: il programma REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Sabato 24 luglio è il giorno dellainmaschile disu strada alle Olimpiadi di. Una corsa attesissima, che prenderà il via alle 4:00 del mattino italiano (le 11 locali), per chiudersi intorno alle 11 dopo sette ore circa di corsa che si preannuncia durissima. L’Italia vuole sognare con il quintetto composto da Nibali, Moscon, Caruso, Bettiol e Ciccone, ma i favoriti d’obbligo sono Pogacar e Van Aert. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE PERCORSO E ALTIMETRIA FAVORITI: il programma REGOLAMENTO ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - sportface2016 : #Tokyo2020, oggi in tv le prime batterie di #nuoto: ecco canale, orario e come vederle in streaming - sportface2016 : #Tokyo2020 | #Taekwondo, oggi in tv gli ottavi della categoria maschile 58kg con #DellAquila: ecco come vederli -