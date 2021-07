Tim e Dazn al lavoro per rivedere le offerte sul calcio (Di venerdì 23 luglio 2021) Telecom Italia SpA è al lavoro per rivedere l’accordo siglato con Dazn per sostenere la piattaforma di sport in streaming nella sua offerta multimilionaria per i diritti tv delle gare del massimo campionato italiano di calcio: la Serie A. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate dall’Antitrust sul fatto che l’accordo possa danneggiare la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Telecom Italia SpA è alperl’accordo siglato conper sostenere la piattaforma di sport in streaming nella sua offerta multimilionaria per i diritti tv delle gare del massimo campionato italiano di: la Serie A. La decisione arriva in seguito alle preoccupazioni sollevate dall’Antitrust sul fatto che l’accordo possa danneggiare la L'articolo

Advertising

cicciosodinha : @vinesp1982 @DAZN_IT Sono d'accordo ma è un servizio che tim ti offre perché lo ha voluto eurosport, tim non vuole… - EdizGiorgione : Tim pronta a rispondere a dubbi Agcom per l'intesa con Dazn - - Jack91x : @cicciosodinha @FCInterLove @CalcioFinanza Ok però appunto chi ha solo la trasmissione in streaming è Dazn e non Tim.... - Giampanet : @cantachetipass2 @StudioFrasi @Agenzia_Ansa @AGCOMunica @NetflixIT @DAZN_IT @TIM_vision @PrimeVideoIT @CHILI_IT Che banalità - klaudiettas : @Mo0dyqueen_ Io le vedo su Discovery+ ma puoi vederle anche su Tim vision, Amazon prime e Dazn ?? -