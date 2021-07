Sono iniziate le Olimpiadi di Tokyo (Di venerdì 23 luglio 2021) Allo Stadio Nazionale del Giappone l’Imperatore Naruhito ha dichiarato aperti i Giochi, Naomi Osaka ha acceso il braciere olimpico: le foto della cerimonia Leggi su ilpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Allo Stadio Nazionale del Giappone l’Imperatore Naruhito ha dichiarato aperti i Giochi, Naomi Osaka ha acceso il braciere olimpico: le foto della cerimonia

Advertising

SkyItalia : Un boss e una bambina di 10 anni si troveranno l'uno nel corpo dell'altra, vi lasciamo immaginare quello che ne ver… - Natascia15 : RT @cyruseyes_: le olimpiadi sono ufficialmente iniziate e a me non resta che augurare un grande in bocca al lupo all' ItaliaTeam così: MA… - whyruher_ : bene ora che queste olimpiadi sono ufficialmente iniziate non vedo l'ora di sfruttare quello che ho imparato da sk8… - FIRSTonlineTwit : Le #olimpiadi di #Tokyo2020 sono ufficialmente iniziate. - GIADX28 : ora io capisco dare un’opinione RISPETTOSA sulla musica di un artista, perché sono i tuoi gusti musicali, può piace… -