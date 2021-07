Scherma: chi sono i primi avversari degli azzurri? (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ arrivato il momento di salire in pedana, quella olimpica, per gli schermidori italiani. La delegazione azzurra incrocerà le lame già dalla giornata inaugurale del programma della Scherma, nelle prime ore della notte con la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia sarà rappresentata in pedana dalle spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria; nella prova degli sciabolatori, invece, gli azzurri in gara saranno Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele. Subito un interessante “quasi derby” ai sedicesimi di finale della spada femminile individuale. Un confronto tra campionesse del mondo: la catanese Rossella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ arrivato il momento di salire in pedana, quella olimpica, per gli schermidori italiani. La delegazione azzurra incrocerà le lame già dalla giornata inaugurale del programma della, nelle prime ore della notte con la spada femminile e la sciabola maschile. L’Italia sarà rappresentata in pedana dalle spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola e Mara Navarria; nella provasciabolatori, invece, gliin gara saranno Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele. Subito un interessante “quasi derby” ai sedicesimi di finale della spada femminile individuale. Un confronto tra campionesse del mondo: la catanese Rossella ...

