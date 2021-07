Roma | Rui Patricio | “Sarà un onore difendere questo club Mou? Fondamentale per la mia scelta”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Rui, nuovo portiere della, ha parlato oggi nella consueta conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni: “È un piacere essere qui oggi e dal mio arrivo mai ho avuto la possibilità di avere i giornalisti. Siamo qui per introdurre Rui, ma non c’è molto da dire. Tutti lo conoscono, siamo felici di averlo qui con noi. Per tanti anni sono stato arrabbiato con lui perché io ero del Benfica e lui giocava con lo Sporting. Ora finalmente giochiamo insieme”. Sull’approdo nella Capitale “Sono orgoglioso dell’interesse della, tutti sanno la grandezza di...

- È il giorno diPatricio . Il portiere giallorosso, prelevato dal Wolverhampton per 11,5 milioni di euro più bonus, oggi è stato presentato in conferenza stampa.Conferenza stampaPatricio: le parole del nuovo portiere dellache si presenta a tifosi e giornalistiPatricio parla in conferenza stampa presentandosi come nuovo portiere della. Le sue parole riportate da vocegiallorossa.it. PERCHE LA- "Sono ...“Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. È un orgoglio rappresentare questa squadra, sono qui per dare il mio contributo”. Queste l ...Roma, le parole del general manager Tiago Pinto: "Arrabbiato con Rui Patricio per anni perché lui era allo Sporting e io al Benfica" ...