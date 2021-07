Riforma penale, ora l’obiettivo diventa l’abuso d’ufficio: blitz di Forza Italia in commissione. E il governo dice sì a revisione della Severino (Di venerdì 23 luglio 2021) Un blitz in piena regola o più probabilmente il tentativo di mandare a monte l’intera trattativa sulla giustizia. Ed è facile prevedere quale sarà l’epilogo: il governo chiede la fiducia sulla Riforma penale, dopo averla modificata solo in modo minimo. E magari – parallelamente – depotenziare l’abuso d’ufficio. Mentre Forza Italia ha chiesto di “allargare il perimentro” della norma in commissione Giustizia, il governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Recovery presentato da Enrico Costa di Azione: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Unin piena regola o più probabilmente il tentativo di mandare a monte l’intera trattativa sulla giustizia. Ed è facile prevedere quale sarà l’epilogo: ilchiede la fiducia sulla, dopo averla modificata solo in modo minimo. E magari – parallelamente – depotenziare. Mentreha chiesto di “allargare il perimentro”norma inGiustizia, ilha accolto un ordine del giorno al decreto Recovery presentato da Enrico Costa di Azione: ...

Advertising

fattoquotidiano : Csm, l’escamotage di Cartabia e Mattarella per ritardare il voto del plenum sulla riforma penale dopo la bocciatura… - marcodimaio : La riforma della Giustizia penale è stata condivisa da tutti i ministri. O c’è la volontà di lavorare in modo costr… - fattoquotidiano : Cartabia contro i pm antimafia: “Timori infondati, riforma non vale per i loro processi”. Ma il testo (e il codice… - erreelleci : RT @Enrico__Costa: Per corrente della Magistratura Area “desta grave preoccupazione la notizia data oggi dalla ministra della Giustizia cir… - LoredanaMaggi_ : RT @Enrico__Costa: Per corrente della Magistratura Area “desta grave preoccupazione la notizia data oggi dalla ministra della Giustizia cir… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma penale Giustizia, ministero: "Riforma Cartabia rispetta Convenzione di Istanbul" La nota del dicastero. Il ministero della Giustizia precisa - in merito a notizie di stampa - che "la riforma del processo penale proposta dal Governo in alcun modo contrasta con la Convenzione di Istanbul, né riduce le tutele per le donne". Lo dichiara il dicastero in una nota.

L'Anm di Catanzaro: 'Inadeguatala riforma del Governo sulla Giustizia' ... la depenalizzazione dei reati bagatellari prevedendo la sanzione penale quale 'extrema ratio' nel ... E' uno dei passaggi di un documento dell'Anm di Catanzaro contraria alla riforma Cartabia. Per l'Anm ...

La riforma penale arretra su patteggiamento e giudizio abbreviato Il Sole 24 ORE Giustizia, AreaDg contesta ancora la riforma e il ministro Cartabia: «Il voto di fiducia respinge i contributi offerti» «Desta grave preoccupazione la notizia data oggi dalla Ministra della Giustizia circa il ricorso al voto di fiducia s ulla riforma del processo penale. Il testo elaborato dal Consiglio dei Ministri, d ...

Giustizia, ministero: “Riforma Cartabia rispetta Convenzione di Istanbul” Il ministero della Giustizia precisa - in merito a notizie di stampa - che "la riforma del processo penale proposta dal Governo in alcun modo contrasta con la Convenzione di Istanbul, né riduce le tut ...

La nota del dicastero. Il ministero della Giustizia precisa - in merito a notizie di stampa - che "ladel processoproposta dal Governo in alcun modo contrasta con la Convenzione di Istanbul, né riduce le tutele per le donne". Lo dichiara il dicastero in una nota.... la depenalizzazione dei reati bagatellari prevedendo la sanzionequale 'extrema ratio' nel ... E' uno dei passaggi di un documento dell'Anm di Catanzaro contraria allaCartabia. Per l'Anm ...«Desta grave preoccupazione la notizia data oggi dalla Ministra della Giustizia circa il ricorso al voto di fiducia s ulla riforma del processo penale. Il testo elaborato dal Consiglio dei Ministri, d ...Il ministero della Giustizia precisa - in merito a notizie di stampa - che "la riforma del processo penale proposta dal Governo in alcun modo contrasta con la Convenzione di Istanbul, né riduce le tut ...