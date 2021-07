Processo Crescent, tutti assolti anche in secondo grado (INTERVISTE VIDEO) (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Processo Crescent, anche il secondo grado conferma l’assoluzione per tutti gli imputati tra i quali il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca, tutta la giunta comunale che aveva approvato il progetto di riqualificazione del fronte del mare e l’imprenditore Eugenio Rainone a capo della società Crescent che ha realizzato l’edificio. Per la precisione come si legge nella sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa Il 28 settembre del 2018l ed ha assolto anche in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiilconferma l’assoluzione pergli imputati tra i quali il presidente della regione Campania Vincenzo de Luca, tutta la giunta comunale che aveva approvato il progetto di riqualificazione del fronte del mare e l’imprenditore Eugenio Rainone a capo della societàche ha realizzato l’edificio. Per la precisione come si legge nella sentenza, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa Il 28 settembre del 2018l ed ha assoltoin ...

