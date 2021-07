Morto per un malore lo scrittore Christian La Fauci, la madre di stenti (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stato trovato Morto in casa, colto da un malore, lo scrittore, esperto di calcio inglese, Christian La Fauci, 46 anni. La madre, non autosufficiente e gravemente ammalata, è morta di inedia (Screen video)Mondo della letteratura sportiva in lutto per la morte, nella sua abitazione sita al quartiere Marassi di Genova, dello scrittore, esperto di calcio inglese, Christian La Fauci. Secondo le prime informazioni, lo scrittore, 46 anni, sarebbe Morto per un malore. La Fauci ... Leggi su ck12 (Di venerdì 23 luglio 2021) E’ stato trovatoin casa, colto da un, lo, esperto di calcio inglese,La, 46 anni. La, non autosufficiente e gravemente ammalata, è morta di inedia (Screen video)Mondo della letteratura sportiva in lutto per la morte, nella sua abitazione sita al quartiere Marassi di Genova, dello, esperto di calcio inglese,La. Secondo le prime informazioni, lo, 46 anni, sarebbeper un. La...

