Lazio, si vede già la mano di Sarri: 5-2 alla Triestina (Di venerdì 23 luglio 2021) Seconda amichevole per la Lazio ad Auronzo di Cadore, stavolta l’avversaria è la Triestina, superata per 5-2 dai biancocelesti. Partenza a razzo degli uomini di Sarri, 4-0 all’intervallo grazie alle reti di Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic-Savic e Radu. Poi un autorete porta la Lazio sul 5-0, nel finale gran gol di Di Massimo da fuori area, il calciatore della Triestina trova anche la doppietta al 90? che rende meno amaro il passivo. Siamo solo al 23 luglio, ma si vede già la mano di Maurizio Sarri, tocchi veloci e una bella Lazio ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Seconda amichevole per laad Auronzo di Cadore, stavolta l’avversaria è la, superata per 5-2 dai biancocelesti. Partenza a razzo degli uomini di, 4-0 all’intervallo grazie alle reti di Luis Alberto, Muriqi, Milinkovic-Savic e Radu. Poi un autorete porta lasul 5-0, nel finale gran gol di Di Massimo da fuori area, il calciatore dellatrova anche la doppietta al 90? che rende meno amaro il passivo. Siamo solo al 23 luglio, ma sigià ladi Maurizio, tocchi veloci e una bella...

