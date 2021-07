Green pass, quando serve e quando no: previste multe fino a 1.000 euro (Di venerdì 23 luglio 2021) Come riporta Today.it è questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto stabilisce come - per poter usufruire di alcune attività e servizi - sarà necessario possedere le '... Leggi su palermotoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Come riporta Today.it è questa la decisione annunciata ieri dal governo, che per decreto stabilisce come - per poter usufruire di alcune attività e servizi - sarà necessario possedere le '...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - pietroraffa : #Draghi:'Il Green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche'. Da condivide… - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - dayligvht : stanotte a mezzanotte mi è arrivato il green pass - Claudio25463850 : @RadioSavana @Sto_con_Put_in Si attende una risposta sul green pass a Lampedusa dai soliti politici ipocriti e dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Sileri: non green pass in Parlamento e nelle aziende 'Non ho dubbi che gli onorevoli dovrebbero essere tutti vaccinati, ma il Parlamento è un luogo di lavoro, come tale non ha obbligo di green pass. Non metterei obbligo vaccinale nelle aziende', così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a The Breakfast Club, su Radio Capital. 'Se dovessero salire i contagi a dismisura ...

Green pass dal 5 agosto per sedersi al bar Green pass per entrare in bar e ristoranti. Ma solo al tavolo e dal 6 agosto. Basterà avere anche solo la prima dose di vaccino. Il certificato verde, invece, non sarà necessario per consumare al ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Borsa: Europa parte con piede giusto, a Milano (+0,5%) quasi tutto Ftse Mib positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo, cercando di chiudere la settimana su toni positivi, lasciandosi definitivamente alle spalle il tonfo di ...

Green pass, tutti i luoghi dove sarà richiesto Nuove regole per l’utilizzo del Green pass a partire dal 6 agosto. I nuovi criteri sono definiti nel decreto con le nuove misure anti-Covid. La certificazione verde sarà dunque necessaria per poter ...

'Non ho dubbi che gli onorevoli dovrebbero essere tutti vaccinati, ma il Parlamento è un luogo di lavoro, come tale non ha obbligo di. Non metterei obbligo vaccinale nelle aziende', così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a The Breakfast Club, su Radio Capital. 'Se dovessero salire i contagi a dismisura ...per entrare in bar e ristoranti. Ma solo al tavolo e dal 6 agosto. Basterà avere anche solo la prima dose di vaccino. Il certificato verde, invece, non sarà necessario per consumare al ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo, cercando di chiudere la settimana su toni positivi, lasciandosi definitivamente alle spalle il tonfo di ...Nuove regole per l’utilizzo del Green pass a partire dal 6 agosto. I nuovi criteri sono definiti nel decreto con le nuove misure anti-Covid. La certificazione verde sarà dunque necessaria per poter ...