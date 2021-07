Green pass, ecco dove sarà obbligatorio (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire dal 6 agosto alcune attività saranno riservate a chi ha il Green pass che prova la somministrazione di almeno la prima dose (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione (validità 6 mesi) ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) A partire dal 6 agosto alcune attività saranno riservate a chi ha ilche prova la somministrazione di almeno la prima dose (validità 9 mesi) o la guarigione dall'infezione (validità 6 mesi) ...

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - ItaliaViva : Per anni hanno parlato di 'casta', oggi il Presidente Fico ci spieghi secondo quale criterio è contrario al Green P… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - ClaudioClalup : RT @LucianoBarraCar: 4- paura e assuefazione spingeranno la via al voto solo con green pass o al suo rinvio sine die. Fino all'adozione de… - solonews1011 : RT @MarcelloLyotard: @SimonaDolif S'intende che se non sei contro il Green Pass, che è identico alle leggi razziali, non saresti stato nemm… -