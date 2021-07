Giustizia, il "pizzino" di Mattarella alle toghe (Di venerdì 23 luglio 2021) Attraverso un espediente tecnico - giuridico il presidente Mattarella invia ai giudici un "pizzino" chiarissimo, il cui senso ci permettiamo di riassumere in poche parole: attenzione, le riforme le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Attraverso un espediente tecnico - giuridico il presidenteinvia ai giudici un "" chiarissimo, il cui senso ci permettiamo di riassumere in poche parole: attenzione, le riforme le ...

I 'mali' della giustizia catanese: le denunce dell'avvocatura Una stato dell'arte che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania Rosario Pizzino ha illustrato meticolosamente alla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Una denuncia - quella del Coa -...

Giustizia, il "pizzino" di Mattarella alle toghe Quotidiano.net Giustizia, il "pizzino" di Mattarella alle toghe Respingendo un parere del Csm sulla prescrizione, il presidente ricorda che le riforme le fanno i politici e non i giudici. In Italia purtroppo non sempre è stato così ...

Torretta- Op. Crystal Tower, i boss d’oltreoceano cercano di investire in Sicilia I boss d’oltreoceano cercano canali di investimento in Sicilia. E’ quanto emerge dalle indagini dei carabinieri del nucleo Investigativo che ieri ha portato a 10 arresti a Torretta. Il ...

