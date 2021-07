Formula E - Jaguar conferma il suo impegno nella categoria elettrica

(Di venerdì 23 luglio 2021) LaRacing ha rinnovato il proprioinE: nel Mondiale del 2022-2023 sarà presente e andrà in pista con la nuova Gen3, terza generazione di monoposto pronta a diventare il punto di riferimento nelle corse full electric. Presenza importante. In attesa dell'ePrix di Londra di questo fine settimana, il marchio inglese ha ufficializzato il prolungamento dell'che, dal prossimo anno, vedrà in pista le nuove vetture Gen3, ancora più performanti ed efficienti. Una scelta strategica perLand Rover in ...

...E è più aperto che mai e nel weekend andrà in scena il doppio appuntamento di Londra, il penultimo in calendario prima del gran finale di Berlino in programma a Ferragosto. Sam Bird () ...... compatibili con powertrain a 800V, sono in avanzata fase di messa a punto e saranno basati su tecnologia derivata dal mondo delle corse: GKN è infatti impegnata inE a fianco di...La Jaguar Racing ha rinnovato il proprio impegno in Formula E: nel Mondiale del 2022-2023 sarà presente e andrà in pista con la nuova Gen3, terza generazione di monoposto pronta a diventare il punto d ...Nel fine settimana nella capitale inglese si disputano i round 12 e 13 della settima stagione della serie al 100% elettrica ...