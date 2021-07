Ex Ilva | chiesta l’archiviazione del fascicolo sull’addio di Mittal | “Non fu disimpegno ma genuina preoccupazione per lo scudo penale”

Advertising

fattoquotidiano : Ex Ilva, chiesta l’archiviazione del fascicolo sull’addio di Mittal: “Non fu disimpegno ma genuina preoccupazione p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva chiesta

Il Fatto Quotidiano

La richiesta di sospensiva del decreto Cingolani e la presentazione di un faldone dell' Ispra a supporto della propria tesi. Così Acciaierie d'Italia , ieri in udienza in camera di consiglio del Tar ...La mobilitazione contro la cassa integrazione, inizialmentein via ordinaria e poi ...più incisive contro quelli che sembrano anticipare dei veri licenziamenti all'interno dell'' annuncia l'...TARANTO - Acciaierie d’Italia ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’avvio della Cassa integrazione ordinaria con causale Covid per 13 settimane e per un numero massimo di 3.500 dipendenti dell ...Venticinque milioni di euro è il conto pesantissimo presentato agli ex vertici dell’Ilva dai familiari del piccolo Lorenzo, morto a 5 anni per un tumore al cervello. Nell’udienza preliminare tenutasi ...