(Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 lug. (Adnkronos) - "Il 40% degli esercizi a livello nazionale non hae 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone". Lino Enrico, presidente diConfcommercio la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, non usa mezzi termini per scattare una prima fotografia dell'impatto che il green pass potrebbe avere su ristoranti al chiuso e i bar, dove dal 5 agosto prossimo, sarà obbligatorio se la consumazione ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Stoppani (Fipe), '40% locali non ha aree esterne, 18 mln italiani tagliati fuori'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stoppani

SardiniaPost

Nei mesi più drammatici delaveva interagito in modo costruttivo con le istituzioni e l'...commossa ha ricevuto un ringraziamento per la presenza e un ricordo di come "il comprensivo...... a cura di Gianninoe Accademia Drosselmaier. Info: bit.ly/3dOs5qH ALTRE INIZIATIVE ... Bologna ai tempi del- 19 in 100 scatti d'autore Tredici fotografi professionisti, veri testimoni ...Milano, 23 lug. (Adnkronos) – “Il 40% degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano ...Bandiere a mezz’asta e abbrunate sui pennoni dell’istituto comprensivo Stoppani di Seregno, che racchiude le primarie Cadorna e Stoppani e la media don Milani. Domenica pomeriggio 18 luglio,in un hosp ...