Covid mette pressione su ospedali Spagna, cresce in Francia, boom isolati in Uk (Di venerdì 23 luglio 2021) I casi di Covid stanno aumentando in Italia, così come nel resto del mondo. Nel nostro Paese l'indice Rt è in forte crescita. Nell'ultimo monitoraggio si attesta allo 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. È la prima volta che l'Rt torna sopra quota 1 dal 26 marzo scorso. Si è anche registrata un'impennata dell'incidenza settimanale, che schizza da 19 a a 40 casi per centomila abitanti. Nella giornata di ieri si sono registrati 5.057 nuovi casi, con 15 vittime. Restano stabili però le terapie intensive. Ci sono alcuni Paesi, come la Spagna, in cui, invece, la variante Delta ha fatto aumentare la pressione sugli ospedali.

