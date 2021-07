Cos’è e come funziona il lending crowdfunding (Di venerdì 23 luglio 2021) Il lending crowdfunding, o social lending, è un tipo di finanziamento particolare tra privati per finanziare progetti imprenditoriali. In buona sostanza è una forma di finanziamento alternativo tra privati che avviene tramite piattaforme online. Il lending crowdfunding è nato per aiutare aziende, professionisti e soggetti privati che non riescono ad ottenere finanziamenti dagli istituti di credito tradizionali perchè non possiedono i requisiti richiesti per la concessione del prestito bancario. I richiedenti, cioè coloro che hanno bisogno del finanziamento, devono collegarsi alla piattaforma, inserire i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Il, o social, è un tipo di finanziamento particolare tra privati per finanziare progetti imprenditoriali. In buona sostanza è una forma di finanziamento alternativo tra privati che avviene tramite piattaforme online. Ilè nato per aiutare aziende, professionisti e soggetti privati che non riescono ad ottenere finanziamenti dagli istituti di credito tradizionali perchè non possiedono i requisiti richiesti per la concessione del prestito bancario. I richiedenti, cioè coloro che hanno bisogno del finanziamento, devono collegarsi alla piattaforma, inserire i ...

Advertising

AngeloCiocca : Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente… - Internazionale : Cos’è successo durante il G8 di Genova del 2001? Un documentario francese del 2002, finora inedito in Italia, racco… - DonatoPastore : RT @EntropicBazaar: 1- Come il fascismo ricopre di progressismo gli interessi del capitale; 2- come il fascismo cosmetizza di *moralismo* p… - latonella : @letigiangualano @PattyPeixinha @GenderDissident @AlleyOop24 @TlonEdizioni @Nutrimenti Ma cos'è che è casa sua? Ma… - jtravers31 : RT @AngeloCiocca: Per chi ancora avesse dei dubbi su #Voghera penso che questo video mostri in maniera abbastanza chiara ed evidente come u… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come Tokyo 2020, i Giochi della rinascita che nessuno vuole più ilmattino.it