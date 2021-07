Cordoba | «Un sogno la chiamata dell’Inter Mi pento solo di una cosa…»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ivan Ramiro, ex difensore, ha parlato a margine della presentazione della sua autobiografia Ivan Ramiroha parlato a margine della presentazione dell’autobiografia “Retrato de un luchador”. Le sue parole riportate a Win Sports Tv. RIMPIANTI – «Non midi nulla, a parte quello che successe a Valencia nella famosa rissa dopo la gara di Champions League. Reagii d’istinto, come amico». PERIODO ALL’INTER – «All’Inter cambiavamo spesso, tecnici, giocatori, abbiamo cambiato 10 allenatori in 12 anni. Ogni tecnico portava con sé i suoi giocatori e portavano sempre un difensore centrale. Il ...

