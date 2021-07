Controlli dei carabinieri a Torre Annunziata, arresti e denunce (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri della compagnia di Torre Annuziata insieme a quelli del reggimento Campania – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade della città oplontina e dei comuni limitrofi. Due arresti, 5 persone denunciate , 78 persone identificate e 59 veicoli controllati e diverse perquisizioni. A Boscotrecase, i militari hanno arrestato per coltivazione di stupefacenti un 42enne del posto. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione. Gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una serra termosaldata – ricavata con degli armadi in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Idella compagnia diAnnuziata insieme a quelli del reggimento Campania – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade della città oplontina e dei comuni limitrofi. Due, 5 persone denunciate , 78 persone identificate e 59 veicoli controllati e diverse perquisizioni. A Boscotrecase, i militari hanno arrestato per coltivazione di stupefacenti un 42enne del posto. Ihanno perquisito la sua abitazione. Gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato una serra termosaldata – ricavata con degli armadi in ...

