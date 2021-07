C’era una volta il corredo nuziale

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 luglio 2021) Le nostre mamme, e ancor più le nostre nonne, lo ricordano bene il. A volte ce ne parlano con un filo di ironia misto a nostalgia, perché in fondo si tratta di un ricordo legato a uno dei momenti più importanti della loro vita. Noi invece inorridiamo, bonariamente s’intende, al pensiero di quelle lenzuola ricamate, della biancheria in lino, dei ricami all’uncinetto e di altri accessori che non rispecchiano, assolutamente, i nostri gusti. Eppure, per le donne di un tempo, nonscelta. Né per il contenuto del, né per ilstesso dato che questo veniva preparato dalle mamme ...