(Di venerdì 23 luglio 2021) Sono in arrivo per il comune di, da parte dello Stato, circa 200.000 € a garanzie delle. In particolare, questiandranno a coprire le minori entrate e le maggiori uscite avute durante i mesi di pandemia, e riguardano in particolare i primi mesi del 2021.risulta tra i pochi comuni che usufruirà di questo importante contributo. Il motivo di questo lo si trova nella gestione oculata delle risorse avuta durante il 2020. Gestione scrupolosa e attenta che ha permesso quindi di ricevere ben 200.000 € da utilizzare per le ...

Advertising

zazoomblog : Boltiere: nuovi fondi in aiuto per le funzioni fondamentali - #Boltiere: #nuovi #fondi #aiuto -

Ultime Notizie dalla rete : Boltiere nuovi

BergamoNews.it

Anche l'ultima famiglia che aveva approfittato degli spazi dell’immobile al civico n. 11 ha lasciato l'appartamento che aveva occupato e ha trovato una nuova regolare collocazione, grazie al lavoro sv ...Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Colgo, ancora una volta, l’occasione per ringraziare tutti i lombardi, invitando chi ancora non l’ha fatto, a vaccinarsi e a porr ...