Allo stadio con il Green Pass e capienza al 50% (Di venerdì 23 luglio 2021) Il calcio italiano ritroverà il suo pubblico, dopo più di un anno e mezzo di attesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dal 6 agosto comincia di fatto una nuova era per i frequentatori degli stadi: chiunque voglia vedersi una partita dal vivo dovrà possedere il Green Pass, obbligatorio per tutti i cittadini da 12 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Il calcio italiano ritroverà il suo pubblico, dopo più di un anno e mezzo di attesa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dal 6 agosto comincia di fatto una nuova era per i frequentatori degli stadi: chiunque voglia vedersi una partita dal vivo dovrà possedere il, obbligatorio per tutti i cittadini da 12 L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Allo stadio Italia Viva e Pd: è rottura. Su Letta "profondo malessere" L'incontro si è tenuto allo stadio di Rignano dove i è in corso la manifestazione "Rignano Viva". Oltre a Rignano, Italia Viva ha dimostrato una buona presa anche proprio nella provincia senese: la ...

Lazio, progetto Flaminio: la strategia di Lotito ROMA - Claudio Lotito a lavoro sul sogno di ogni tifoso della Lazio: ritornare allo Stadio Flaminio . Quella che è stata la casa biancoceleste per tanti anni, oggi vive in uno stato di degrado e abbandono. Il progetto di riqualificazione è sempre stato sfiorato, ma negli ultimi ...

Allo stadio solo con il green pass: sarà necessario anche per palestre e piscine Messina Sportiva Settembre in musica, Acquasparta cala il tris: Cristicchi, Fabi e De Gregori in concerto Francesco De Gregori, Simone Cristicchi e Nicolò Fabi, oltre a Beatrice Beltrani e Antonio Micori chiuderanno in bellezza l'estate di Acquasparta.Orizzonti nuovi «Vogliamo realizzare eventi che diano ...

Kanye West è tornato: mega evento ad Atlanta per presentare il nuovo "Donda" Con un evento trasmesso in livestreaming globale, Kanye West ha presentato il suo nuovo disco "Donda" in anteprima mondiale durante una listening session sold out al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

