Ad aprire la scuola (in presenza) ci penserà, ancora una volta, Mario Draghi (Di venerdì 23 luglio 2021) A volte la collegialità sembra un ingombro. La velocità di pensiero e azione di Mario Draghi non si trova in nessuno dei componenti del governo, per cui il premier sembra quel ciclista in eterna attesa dei compagni di squadra che arrancano e sbuffano, spesso inconcludenti, mentre lui, benché in salita, sembra uscito da una passeggiata di salute. Sulla scuola che verrà sta andando lo stesso film delle riaperture o del piano vaccinale. Le uniche certezze, senza ritorno indietro, sono arrivate da Mario Draghi. Che con una giustificata impazienza stronca le fanfaluche che sente in giro con frasi lapidarie e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) A volte la collegialità sembra un ingombro. La velocità di pensiero e azione dinon si trova in nessuno dei componenti del governo, per cui il premier sembra quel ciclista in eterna attesa dei compagni di squadra che arrancano e sbuffano, spesso inconcludenti, mentre lui, benché in salita, sembra uscito da una passeggiata di salute. Sullache verrà sta andando lo stesso film delle riaperture o del piano vaccinale. Le uniche certezze, senza ritorno indietro, sono arrivate da. Che con una giustificata impazienza stronca le fanfaluche che sente in giro con frasi lapidarie e ...

