Whirlpool, Fiom: "Il governo ha preso in carico la vertenza, lavora a una norma per impedire la fuga delle multinazionali" (Di giovedì 22 luglio 2021) E' arrivata la conferma che Palazzo Chigi ha preso in carico la vertenza. Il governo, il Mise e il ministero del Lavoro stanno definendo una norma che impedisca alle multinazionali di "andarsene quando lo decidono". Lo ha annunciato Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom-Cgil, dopo l'incontro al Mise sulla Whirlpool. Ma la norma, ammesso che con una norma si possa modificare la decisione annunciata da tempo, "devono farla entro i 65 giorni", ha continuato Tibaldi, dato che l'azienda ha già avviato la procedura di ...

