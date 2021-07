Tokyo 2020, Yeman Crippa: «Correndo con la musica verso le Olimpiadi» (Di giovedì 22 luglio 2021) «Quando c’è qualcosa di bello che stai aspettando il tempo passa in fretta». Il qualcosa di bello che Yeman Crippa aspetta sono le sue prime Olimpiadi, attese un anno in più fra tanti allenamenti e poche gare, perché la pandemia le ha fermate. Non ha fermato questo 24enne nato in Etiopia, adottato insieme ai fratelli dal una famiglia italiana e cresciuto fra le montagne del Trentino, campione italiano di 5000 e 10000 metri. Qui Yemaneberhan, questo il suo nome completo che significa «il braccio destro di Dio», ha costruito il suo lungo percorso verso Tokyo 2020: il 30 luglio i 10mila metri, il 3 agosto la batteria dei 5000 e il 6 la possibile finale. «Penso di averlo lavorato benissimo, di aver messo tutte le mattonelle piano piano». Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 luglio 2021) «Quando c’è qualcosa di bello che stai aspettando il tempo passa in fretta». Il qualcosa di bello che Yeman Crippa aspetta sono le sue prime Olimpiadi, attese un anno in più fra tanti allenamenti e poche gare, perché la pandemia le ha fermate. Non ha fermato questo 24enne nato in Etiopia, adottato insieme ai fratelli dal una famiglia italiana e cresciuto fra le montagne del Trentino, campione italiano di 5000 e 10000 metri. Qui Yemaneberhan, questo il suo nome completo che significa «il braccio destro di Dio», ha costruito il suo lungo percorso verso Tokyo 2020: il 30 luglio i 10mila metri, il 3 agosto la batteria dei 5000 e il 6 la possibile finale. «Penso di averlo lavorato benissimo, di aver messo tutte le mattonelle piano piano».

Advertising

RaiNews : Colpo di scena alla vigilia dei Giochi Olimpici di #Tokyo 2020: licenziato il direttore artistico della cerimonia.… - Maumol : Prende il via in Giappone l'Olimpiade più attesa e tormentata di sempre. Una prova di coraggio collettiva per affer… - Adnkronos : Positivi al #Covid altri quattro residenti del Villaggio Olimpico, tra cui i due atleti. #Tokyo 2020 - Ubitennis : Olimpiadi Tokyo 2020: gli inviati di Ubitennis a Casa Italia [VIDEO] - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Il tabellone maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 -