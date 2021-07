Tokyo 2020 ginnastica ritmica, Maccarani: “Farfalle pronte, importante sarà fare esercizi di alto livello” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Siamo l’unica squadra che si allena e vive attorno a un centro federale tutte insieme per dieci mesi all’anno. Per noi, che in una bolla siamo un po’ sempre, è stato forse meno traumatico il lockdown dovuto al Covid: l’albergo che ospita le ragazze della squadra in stanze singole, cambiato da poco, è rimasto aperto solo per loro anche tra febbraio e maggio 2020, consentendoci di non interrompere gli allenamenti“. Cristiana Emanuela Maccarani, commissario tecnico dell’Italia della ginnastica ritmica, ha rilasciato un’intervista sul numero in edicola di Famiglia durante il ritiro preolimpico a ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “Siamo l’unica squadra che si allena e vive attorno a un centro federale tutte insieme per dieci mesi all’anno. Per noi, che in una bolla siamo un po’ sempre, è stato forse meno traumatico il lockdown dovuto al Covid: l’albergo che ospita le ragazze della squadra in stanze singole, cambiato da poco, è rimasto aperto solo per loro anche tra febbraio e maggio, consentendoci di non interrompere gli allenamenti“. Cristiana Emanuela, commissario tecnico dell’Italia della, ha rilasciato un’intervista sul numero in edicola di Famiglia durante il ritiro preolimpico a ...

