"Stava per diventare papà": chi è l'autista morto a Capri (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo descrivono come un bravo ragazzo, solare e gran lavoratore: è Emanuele Melillo l'unica vittima dell'incidente di Capri. Aveva 33 anni. "Forse un malore" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo descrivono come un bravo ragazzo, solare e gran lavoratore: è Emanuele Melillo l'unica vittima dell'incidente di. Aveva 33 anni. "Forse un malore"

Advertising

Corriere : Chi è l’autista morto: 33 anni, stava per diventare padre - Agenzia_Ansa : Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan. Danish Siddiqui lavorava per Reuters, stava seguendo gli scontri a… - Corriere : Palinuro, due cani bagnino salvano una 15enne che stava per annegare - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: S'è interrotto l'allenamento del #Napoli a #Dimaro2021 a causa di una bufera. Stop di circa venti minuti. La squadra s… - SimoneGuadagnoo : S'è interrotto l'allenamento del #Napoli a #Dimaro2021 a causa di una bufera. Stop di circa venti minuti. La squadr… -