Sensi: “Il nostro obiettivo è difendere lo scuetto. Io sto bene” (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefano Sensi ai microfoni di InterTV Altro giorno di allenamento in casa Inter che si sta preparando al nuovo campionato in quel di Appiano Gentile. Al termine della seduta, Stefano Sensi si è soffermato ai microfoni di Inter TV dove ha rilasciato alcune dichiarazioni, eccole. “Sto bene, sta andando tutto bene: c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a noi e col lavoro fare grandi cose. L’obiettivo? Sarà difendere lo scudetto con le unghie e con i denti: c’è entusiasmo e voglia di ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Stefanoai microfoni di InterTV Altro giorno di allenamento in casa Inter che si sta preparando al nuovo campionato in quel di Appiano Gentile. Al termine della seduta, Stefanosi è soffermato ai microfoni di Inter TV dove ha rilasciato alcune dichiarazioni, eccole. “Sto, sta andando tutto: c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a noi e col lavoro fare grandi cose. L’? Saràlo scudetto con le unghie e con i denti: c’è entusiasmo e voglia di ...

